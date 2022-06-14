Веснина: в US Open поняли, что дисквалификация российских теннисистов — неправильный путь

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала ситуацию с допуском российских теннисистов на международные турниры.

«Мне кажется, что решение Уибмлдона о дисквалификации российских и белорусских игроков — это путь в никуда. Спорт должен объединять. А теннисисты всегда были в первую очередь индивидуальными спортсменами, которые в профессиональном туре представляли самих себя. WTA и ATP проявили невероятную стойкость, несмотря на огромное давление со стороны многих организаций», — рассказала Веснина в интервью RT.

Она также высказалась о решении Ассоциации тенниса США допустить россиян до US Open — 2022.

«Вот и в US Open решили, что это просто не стоит того, так как это неправильный путь для разрешения данной ситуации. Всегда необходим диалог и нужно стараться быть отдельно от политической ситуации. US Open не захотел рисковать тем, что игроков могут лишить очков, а это никому не выгодно», — добавила Веснина.

Ранее российским теннисистам разрешили выступить в US Open под нейтральным флагом.