Российским теннисистам разрешили выступить на US Open под нейтральным флагом

Теннисисты из России и Белоруссии смогут выступить на Открытом чемпионате США под нейтральным флагом.

Об этом сообщает Федерация тенниса США (USTA) на официальном сайте.

USTA не последовала примеру Уимблдона из-за возможных санкций со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Уимблдонский турнир начнётся 27 июня. Российские и белорусские теннисисты не допущены к соревнованиям. ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса.

Ранее глава ATP Андреа Гауденци рассказал, при каких условиях организация вернёт рейтинговые очки Уимблдонскому турниру.