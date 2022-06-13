Итальянские СМИ сообщают, что «Аталанта» собирается продать Миранчука

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть клуб из Бергамо.

Как сообщает Calcio Atalanta, в коллективе хотят провести серьёзное обновление команды, а 26-летнего россиянина рассчитывают продать, так как ему предоставили достаточно возможностей, но он так и не смог зарекомендовать себя.

Причём помимо Миранчука «Аталанта» хочет избавиться ещё от девяти игроков.

Полузащитник московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее спортивный директор красно-зелёных Томас Цорн высказался о возможном возвращении Алексея Миранчука.