Тарпищев считает, что Даниил Медведев ещё не пришёл в себя после травмы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение второй ракетки мира Даниила Медведева от нидерландца Тима ван Рейтховена в финале турнира в Хертогенбосе.

«Соперник Дани сегодня был очень хорош, его надо похвалить. В полуфинале голландец одолел Оже-Альясим до этого, который играет прилично. Надо отметить, что Тим здорово подаёт, что на траве проблематично для приёма», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что соперник Даниила редко ошибался и качественно действовал на задней линии, именно эти факторы и повлияли на исход поединка. Кроме того, глава ФТР не считает, что Медведева стоит сильно критиковать после поражения, так как это только первый турнир на траве в этом сезоне.

«Даниил ещё не пришёл в себя после травмы. Надо сыграть ещё несколько турниров в щадящем режиме, тогда выработается нервная система. Сегодняшняя игра Медведева сильно отличается от той, что была до травмы, — он играл гораздо чище. Результат на этот период времени абсолютно нормальный. Возвращение уровня игры — вопрос времени. Попав в финал, он тоже взял очки, которые позволят ему немного оторваться от второго места. Считаю, что всё нормально», — добавил Тарпищев.

Медведев потерпел поражение от ван Рейтховена со счётом 1:6, 4:6. При этом занимающий 205-е место в мировом рейтинге нидерландец до этой недели не одержал ни одной победы в карьере на уровне АТР. Даниил же 13 июня вернёт себе звание первой ракетки мира.

Ранее Медведев признал, что ван Рейтховен уничтожил его в финале турнира в Хертогенбосе.