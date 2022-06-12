Медведев — ван Рейтховену: ты провёл прекрасный матч, продолжай в том же духе

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поздравил Тима ван Рейтховена с победой на турнире в Хертогенбосе.

«Хочу поздравить Тима. Ты впервые играл на турнире ATP — и сразу же уничтожил вторую ракетку мира в финале. Не знаю, каково это, но, наверное, приятно. Ты провёл прекрасный матч и продолжай в том же духе. Теперь нужно проводить больше подобных матчей и турниров. Поздравляю тебя и твою команду», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев проигралу ван Рейтховену в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Нидерландах.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 4:6, 1:6 в пользу нидерландца.

Медведев допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Рейтховен сделал пять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из десяти и допустил одну двойную ошибку.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о поражении Медведева в финале травяного турнира в Хертогенбосе.