Глава НОК Украины Бубка призвал отстранить Россию от всех международных соревнований

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка потребовал от всех спортивных организаций соблюсти рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению россиян от соревнований.

«Исполнительный комитет МОК для защиты единства международных спортивных соревнований рекомендовал их организаторам и международным спортивным федерациям не приглашать к участию спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии», — приводит слова Бубки сайт НОК Украины.

Он отметил, что данная позиция была полностью поддержана Ассоциацией летних олимпийских видов спорта.

«НОК Украины требует от всех международных федераций соблюдать упомянутые рекомендации», — добавил Бубка.

Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее президент МОК Томас Бах назвал защитной мерой отстранение России и Белоруссии от международных соревнований.