Глава НОК Украины Бубка призвал отстранить Россию от всех международных соревнований
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«Исполнительный комитет МОК для защиты единства международных спортивных соревнований рекомендовал их организаторам и международным спортивным федерациям не приглашать к участию спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии», — приводит слова Бубки сайт НОК Украины.
Он отметил, что данная позиция была полностью поддержана Ассоциацией летних олимпийских видов спорта.
«НОК Украины требует от всех международных федераций соблюдать упомянутые рекомендации», — добавил Бубка.
Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.
Ранее президент МОК Томас Бах назвал защитной мерой отстранение России и Белоруссии от международных соревнований.