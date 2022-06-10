Робсон вспомнил два матча в «Лужниках», которые никогда не забудет

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Бывший нападающий «Спартака» Робсон назвал два матча, проведённые в «Лужниках», которые запомнились ему больше всего.
Робсон вспомнил два матча в «Лужниках», которые никогда не забудет
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

«Таких два. В 1998-м мы выиграли у «Реала» в Лиге чемпионов. А два года спустя и вовсе разгромили «Арсенал» — 4:1. Эти две встречи не забуду никогда. В памяти навсегда останутся как великолепная атмосфера, так и сами игры. Мадридцы, например, на момент противостояния со «Спартаком» являлись действующими победителями ЛЧ. А матч с лондонцами проходил при очень сильном морозе. Было по-настоящему холодно. Но когда вышли на газон и увидели, сколько людей пришло, на душе моментально потеплело», — вспомнил бразилец в интервью RT.

Ранее Робсон заявил о желании вернуться в «Спартак» и помочь ему.

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