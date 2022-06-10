Робсон: готов вернуться в «Спартак» и помочь ему

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Бывший нападающий «Спартака» Робсон признался, что готов вернуться в клуб и занять какую-либо должность в его структуре.
Робсон: готов вернуться в «Спартак» и помочь ему
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Но для этого должно поступить соответствующее предложение. Плюс потребуется время на адаптацию. Всё же это совсем другая сфера, и я не уверен, что всё сложится легко. Хочется не просто занимать место, а приносить пользу. Но думаю, я способен это сделать, причём, даже трудясь на родине», — заявил бразилец в интервью RT.

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