Кавазашвили считает, что Салихова может возглавить «Спартак»

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что супруга владельца московского клуба Леонида Федуна Зарема Салихова может стать тренером красно-белых.

«Недавно господин Федун очень хвалил свою супругу Зарему и сказал, что она закончила академию «Барселоны». Я скажу это, не смеясь, но, может быть, Салихова возглавит московский «Спартак», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, в ближайшее время «Спартак» выступит с заявлением об уходе Паоло Ваноли. Под руководством итальянца красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что Салихова получила диплом МВА факультета футбола в Университете Барселоны.