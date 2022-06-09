Кавазашвили считает, что Салихова может возглавить «Спартак»

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Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что супруга владельца московского клуба Леонида Федуна Зарема Салихова может стать тренером красно-белых.
Кавазашвили считает, что Салихова может возглавить «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Недавно господин Федун очень хвалил свою супругу Зарему и сказал, что она закончила академию «Барселоны». Я скажу это, не смеясь, но, может быть, Салихова возглавит московский «Спартак», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, в ближайшее время «Спартак» выступит с заявлением об уходе Паоло Ваноли. Под руководством итальянца красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что Салихова получила диплом МВА факультета футбола в Университете Барселоны.

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