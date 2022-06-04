Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что Зарема Салихова получила диплом МВА факультета футбола в Университете Барселоны.

«Хочу поблагодарить свою супругу, которая меня во всём поддерживала. Мало кто способен похвастаться, что получил диплом MBA. Но вот она недавно получила его в Барселоне. Поздравим её с этим», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Гражданская супруга владельца «Спартака» известна своей активностью в социальных сетях. Салихова не боится высказывать свою позицию о российском футболе и столичном клубе. В «Спартаке» она не занимает никакой официальной должности.

Салихова накануне в том числе заявила, что «Спартак» победил в Кубке России вопреки судейскому произволу.

«Спартак» в финале КР обыграл «Динамо» (2:1). В чемпионате России красно-белые финишировали на десятом месте.

Ранее Федун заявил, что на Паоло Ваноли и Луку Каттани оказывалось давление из посольства Италии.