Салихова получила диплом МВА факультета футбола в Университете Барселоны

Короткая ссылка
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что Зарема Салихова получила диплом МВА факультета футбола в Университете Барселоны.
Салихова получила диплом МВА факультета футбола в Университете Барселоны
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Хочу поблагодарить свою супругу, которая меня во всём поддерживала. Мало кто способен похвастаться, что получил диплом MBA. Но вот она недавно получила его в Барселоне. Поздравим её с этим», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Гражданская супруга владельца «Спартака» известна своей активностью в социальных сетях. Салихова не боится высказывать свою позицию о российском футболе и столичном клубе. В «Спартаке» она не занимает никакой официальной должности.

Салихова накануне в том числе заявила, что «Спартак» победил в Кубке России вопреки судейскому произволу. 

«Спартак» в финале КР обыграл «Динамо» (2:1). В чемпионате России красно-белые финишировали на десятом месте.

Ранее Федун заявил, что на Паоло Ваноли и Луку Каттани оказывалось давление из посольства Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить