Федун: на Ваноли и Каттани оказывалось давление из посольства Италии

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о победе красно-белых в финале Кубка России под руководством Паоло Ваноли.

«Ваноли пришёл в очень тяжёлое время, было крайне непростое состояние команды. Тем не менее мы на столетие взяли заявленный титул. Спасибо ему за это», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что спортивный директор «Спартака» Лука Каттани не побоялся поменять «тёплое и очень удобное место в «Пари Сен-Жермен» на гигантский челлендж в «Спартаке».

«Им обоим огромное спасибо. Несмотря на давление со стороны посольств, министерств Италии, ребята остались здесь и продолжают работать с нами», — заключил он.

«Спартак» в финале КР обыграл «Динамо» (2:1). В чемпионате России красно-белые финишировали на десятом месте.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возвращении полузащитника Остона Урунова в столичный клуб.