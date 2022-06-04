Кечинов считает, что Урунов может пригодиться «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возвращении полузащитника Остона Урунова в столичный клуб.

«Сложно сказать, нужен ли Урунов сейчас «Спартаку» или нет. Но он умеет играть в футбол. У Остона есть неплохие данные, технически он неплохо оснащён. Но статистика сейчас говорит не за него», — цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, всё будет зависеть то того, в каком состоянии Урунов приедет на первые сборы «Спартака».

«Может, кто-то из легионеров уйдёт, поэтому он и так и так пригодится», — заключил Кечинов.

21-летний узбекский хавбек провёл два сезона в аренде в «Уфе». В сезоне-2021/22 Урунов в 16 матчах РПЛ не отметился полезными действиями.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о новом лимите на легионеров, который начнет действовать в чемпионате России с сезона-2022/23.