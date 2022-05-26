Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал новый лимит в РПЛ

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о новом лимите на легионеров, который начнет действовать в чемпионате России с сезона-2022/23.
Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал новый лимит в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Если мы посмотрим на баскетбол или на хоккей, то увидим количество игроков, желающих играть в России — в Единой лиге ВТБ или КХЛ, да и в РПЛ. Всё равно всегда будут качественные игроки, которые придерживаются принципа «Спорт вне политики»», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о введении нового лимита на легионеров в РПЛ.

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