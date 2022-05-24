Силкин считает, что новый лимит на легионеров никак не поможет развитию российского футбола

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о введении нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге с сезона-2022/23.

«Не знаю, нужно ли в командах по 13 иностранцев. Считаю, что нужно не более трёх-четырёх легионеров, которые действительно на голову лучше наших игроков. Это никак не поможет развитию российского футбола! Ситуацию исправит только воспитание и подготовка своего резерва», — цитирует Силкина «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.