Силкин считает, что новый лимит на легионеров никак не поможет развитию российского футбола

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о введении нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге с сезона-2022/23.
Силкин считает, что новый лимит на легионеров никак не поможет развитию российского футбола
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Не знаю, нужно ли в командах по 13 иностранцев. Считаю, что нужно не более трёх-четырёх легионеров, которые действительно на голову лучше наших игроков. Это никак не поможет развитию российского футбола! Ситуацию исправит только воспитание и подготовка своего резерва», — цитирует Силкина «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить