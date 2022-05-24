Кавазашвили раскритиковал новый лимит на легионеров
- РИА Новости
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«Эти 13 легионеров не спасут российский футбол. А зачем нам тогда отечественные игроки вообще? Давайте полные составы иностранцев наберём, а наши футболисты пойдут работать чернорабочими», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».
Он также сказал, что клубам надо не нанимать иностранцев, а выращивать своих футболистов.
В сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.
Ранее президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с проектом нового лимита на легионеров в РПЛ.