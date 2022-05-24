Кавазашвили раскритиковал новый лимит на легионеров

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о новом лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Эти 13 легионеров не спасут российский футбол. А зачем нам тогда отечественные игроки вообще? Давайте полные составы иностранцев наберём, а наши футболисты пойдут работать чернорабочими», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Он также сказал, что клубам надо не нанимать иностранцев, а выращивать своих футболистов.

В сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.

Ранее президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с проектом нового лимита на легионеров в РПЛ.