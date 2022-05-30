Салихова — о победе в Кубке: победили вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам

Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о победе красно-белых в финале Кубка России.

«Победили вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам, псевдоболельщикам, всем тем, кто даже после важной победы не может угомониться и перестать набрасывать. Закройте рты хоть сегодня, Москва — красно-белая», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

В финале Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1. Красно-белые выиграли данный трофей впервые с 2003 года.

Во время матча было объявлено о присутствии на трибунах 69 306 человек. Таким образом, был установлен новый рекорд посещаемости решающих матчей турнира.

Ранее Массимо Каррера заявил, что «Спартак» способен обыграть «Зенит» и взять Суперкубок России.