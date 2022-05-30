Каррера считает, что «Спартак» способен обыграть «Зенит» и взять Суперкубок России

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу команды в Кубке России по футболу сезона-2021/22 и поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» за Суперкубок России.
Каррера считает, что «Спартак» способен обыграть «Зенит» и взять Суперкубок России
  • РИА Новости

«Волевая победа «Спартака» в финале Кубка России спасла их неудачный сезон. Команда провела огромную работу ради этого трофея, они его заслужили. Безусловно, было бы здорово обыграть «Зенит» и взять Суперкубок страны. Это возможно», — цитирует Карреру Sport24.

Красно-белые обыграли в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У бело-голубых отличился Арсен Захарян (55-я).

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 61 очко. Таким образом, московский клуб в матче за Суперкубок России сыграет с сине-бело-голубыми.

Ранее Каррера поздравил красно-белых с победой в финале КР.

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