Билялетдинов-старший: «Галатасарай» и «Фенербахче» могут не потянуть запросы Дзюбы

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал интерес турецких клубов к нападающему Артёму Дзюбе.

«Нужно смотреть, какие запросы у самого Дзюбы. А то «Галатасарай» с «Фенербахче» могут не потянуть. А то он выдвинет какие-нибудь условия. Я не знаю. «Бешикташ» — вряд ли. Самых высокооплачиваемых я назвал», — цитирует Билялетдинова «Спорт день за днём».

9 июня стало известно, что Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, футболист хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Ранее сообщалось, что Дзюбой интересуются ещё два турецких клуба.