«Чемпионат»: Дзюбой интересуются ещё два турецких клуба

Российский нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в Турции после ухода из «Зенита».

По информации «Чемпионата», «Коньяспор» готов предложить российскому нападающему контракт на сумму не более €1,2 млн в год. Отмечается, что Дзюбой также интересуется «Галатасарай».

9 июня стало известно, что Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, футболист хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Ранее сообщалось, что Дзюба прибыл в Стамбул на переговоры с «Фенербахче».