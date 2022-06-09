«Чемпионат»: Дзюбой интересуются ещё два турецких клуба
- РИА Новости
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По информации «Чемпионата», «Коньяспор» готов предложить российскому нападающему контракт на сумму не более €1,2 млн в год. Отмечается, что Дзюбой также интересуется «Галатасарай».
9 июня стало известно, что Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, футболист хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.
Ранее сообщалось, что Дзюба прибыл в Стамбул на переговоры с «Фенербахче».