Goal: Дзюба прибыл в Стамбул на переговоры с «Фенербахче»

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Российский нападающий Артём Дзюба прибыл в Стамбул на переговоры с представителями «Фенербахче».
Goal: Дзюба прибыл в Стамбул на переговоры с «Фенербахче»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации Goal, футболист хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Напомним, что форвард выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее Андрей Канчельскис высказался по поводу возможного перехода Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

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