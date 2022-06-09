Канчельскис: «Фенербахче» — это очень хороший вариант для Дзюбы

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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался по поводу возможного перехода экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий клуб.
Канчельскис: «Фенербахче» — это очень хороший вариант для Дзюбы
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Это очень хороший вариант для Дзюбы! Надеюсь, если Артём перейдёт туда, у него всё получится. Сейчас решающий фактор для него — продление игровой карьеры. Хорошо, если Дзюба сможет играть на высоком уровне, в турнирах по типу Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это будет здорово», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

33-летний Дзюба является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и оформил 23 результативные передачи.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее сообщалось, что Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче».

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