Источник: Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче»

Российский нападающий Артём Дзюба ведёт переговоры о контракте с турецким «Фенербахче».

«Тут прошли сообщения о связях Дзюбы с топ-клубом из Турции. Так можно и уточнить — это «Фенербахче». Тем более коллеги об этом уже писали. Вторая команда минувшего чемпионата Турции, «Фенер», летом сыграет в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Я так понимаю, для Дзюбы это является важным фактором», — написал Шнякин в своём Telegram-канале.

33-летний Дзюба является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и оформил 23 результативные передачи.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее сообщалось, что Дзюба получил предложение от топ-клуба Турции.