Источник: Дзюба получил предложение от топ-клуба Турции

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Российский нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в Турции.

По информации РИА Новости, услугами форварда заинтересован топ-клуб чемпионата Турции. Отмечается, что Дзюба не получил предложение из России, которое бы его устроило.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини высказался о будущем Артёма Дзюбы после ухода из санкт-петербургского клуба.

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