Экс-менеджер «Зенита» Чинквини: Дзюба не игрок для итальянского чемпионата

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Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини высказался о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы после ухода из санкт-петербургского клуба.
Экс-менеджер «Зенита» Чинквини: Дзюба не игрок для итальянского чемпионата
  • globallookpress.com

«Думаю, Дзюба не игрок для чемпионата Италии. Клубы Серии А могут держать только троих футболистов, не имеющих паспорта гражданина Евросоюза. Учитывая, что Артёму уже 33 года, мало кто согласится отдать ему место», — цитирует Чинквини «РБ-Спорт».

Он добавил, что Артёму Дзюбе подходит «Сочи» для продолжения карьеры. По мнению менеджера, футболисту нужно снизить требования, чтобы выступать в сочинском клубе.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее экс-скаут MLS заявил, что Дзюбу не подпишет кто-то из американских клубов.

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