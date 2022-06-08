Экс-менеджер «Зенита» Чинквини: Дзюба не игрок для итальянского чемпионата

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини высказался о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы после ухода из санкт-петербургского клуба.

«Думаю, Дзюба не игрок для чемпионата Италии. Клубы Серии А могут держать только троих футболистов, не имеющих паспорта гражданина Евросоюза. Учитывая, что Артёму уже 33 года, мало кто согласится отдать ему место», — цитирует Чинквини «РБ-Спорт».

Он добавил, что Артёму Дзюбе подходит «Сочи» для продолжения карьеры. По мнению менеджера, футболисту нужно снизить требования, чтобы выступать в сочинском клубе.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее экс-скаут MLS заявил, что Дзюбу не подпишет кто-то из американских клубов.