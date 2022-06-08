Экс-скаут MLS не верит в то, что Дзюбу подпишет кто-то из американских клубов
- globallookpress.com
«Информация о том, что Дзюба может уехать в Европу и MLS, на мой взгляд, нереальная. Артём — опытный футболист, он дал бы результат в Америке. Но в связи с политикой не возьмут», — приводит слова Тильмана Eurostavka.ru.
Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.
Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал будущее Дзюбы после ухода из «Зенита».