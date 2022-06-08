Экс-скаут MLS не верит в то, что Дзюбу подпишет кто-то из американских клубов

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Бывший скаут московского «Динамо» и американского «Коламбус Крю» Александр Тильман не верит, что экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба сможет продолжить карьеру в Европе или Америке.
Экс-скаут MLS не верит в то, что Дзюбу подпишет кто-то из американских клубов
  • globallookpress.com

«Информация о том, что Дзюба может уехать в Европу и MLS, на мой взгляд, нереальная. Артём — опытный футболист, он дал бы результат в Америке. Но в связи с политикой не возьмут», — приводит слова Тильмана Eurostavka.ru.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал будущее Дзюбы после ухода из «Зенита».

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