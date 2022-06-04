Кавазашвили: где Дзюба, там скандалы, интриги и повышенное внимание

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал будущее нападающего Артёма Дзюбы после ухода из «Зенита».

«Сейчас Дзюба никому толком и не нужен в РПЛ. У него слишком завышенные требования и очень опасный для имиджа клуба характер. Где Дзюба, там скандалы, интриги и повышенное внимание», — цитирует Кавазашвили Sport24.

При этом он добавил, что Дзюба является одним из лучших игроков чемпионата мира 2018 года. По мнению ветерана, про футболиста и Станислава Черчесова нужно снять фильм.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» отказался от идеи подписать контракт с Дзюбой.