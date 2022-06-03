Metaratings: «Фенербахче» отказался от идеи подписать контракт с Дзюбой

Российский нападающий Артём Дзюба не продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

По информации Metaratings, клуб отказался от идеи приобрести российского форварда. Отмечается, что «Фенербахче» интересуется камерунцем Венсаном Абубакаром.

33-летний Дзюба является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и оформил 23 результативные передачи.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее Роман Орещук заявил, что Дзюбе нужно думать о финансовой стороне контракта.