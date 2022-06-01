Орещук: Дзюбе нужно думать о финансовой стороне контракта

Агент Роман Орещук прокомментировал будущее Артёма Дзюбы после его ухода из петербургского «Зенита».

«Он выиграл в России всё, что можно. Почему он должен ехать в «Црвену Звезду» на меньшие деньги. Ему нужно думать о финансовой стороне. Зачем ехать непонятно куда, если условный «Аль-Садд» даст 3 миллиона?» — цитирует Орещука «Спорт день за днём».

33-летний форвард является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и оформил 23 результативные передачи.

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о том, что Дзюба уже не может привлечь внимание сильного футбольного клуба.