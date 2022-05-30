Тарпищев оценил возможность перехода Дзюбы в топ-клуб

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Артём Дзюба уже не может привлечь внимание сильного футбольного клуба.

«Вряд ли Дзюба нужен классной команде в данной ситуации. Когда есть классные игроки, что может сделать Дзюба? У него же нет такого индивидуального мастерства, чтобы он на высоком уровне мог много забивать или много отдавать. И при приличном прессинге он слабоват», — приводит слова Тарпищев РИА Новости.

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. В составе петербургского клуба 33-летний Дзюба по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, дважды — Кубок страны.

Ранее бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, в каком клубе Дзюба может продолжить карьеру.