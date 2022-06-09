Месси снялся в латиноамериканском сериале
- AP
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По информации Marca, футболист принял участие в съёмках латиноамериканского сериала «Защитники». Отмечается, что игрок сыграл эпизодическую роль, сериал выйдет на экраны в 2023 году.
Напомним, что Месси в составе ПСЖ завоевал чемпионство в чемпионате Франции. В составе сборной Аргентины форвард вышел напрямую в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси уступает только Криштиану Роналду по количеству хет-триков за карьеру.