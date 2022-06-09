Месси снялся в латиноамериканском сериале

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси дебютирует как актёр.
Месси снялся в латиноамериканском сериале
  • AP
  • © Frank Augstein

По информации Marca, футболист принял участие в съёмках латиноамериканского сериала «Защитники». Отмечается, что игрок сыграл эпизодическую роль, сериал выйдет на экраны в 2023 году.

Напомним, что Месси в составе ПСЖ завоевал чемпионство в чемпионате Франции. В составе сборной Аргентины форвард вышел напрямую в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси уступает только Криштиану Роналду по количеству хет-триков за карьеру.

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