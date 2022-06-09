Де Брёйне вошёл в топ-10 по голам за сборную Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне отметился голом в матче второго тура Лиги наций УЕФА с командой Польши (6:1).

Забитый мяч стал 24-м в 90 матчах за сборную Бельгии для игрока. По этому показателю футболист вошёл топ-10 по голам за национальную команду Бельгии.

Лучшим бомбардиром в истории команды является Ромелу Лукаку, забивший 68 мячей.

Встреча в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. Таким образом, Нидерланды лидируют в группе 4 Лиги А, набрав шесть очков. Бельгия и Польша в своём активе имеют по три очка. Четвёртый — Уэльс (ноль очков).

Ранее Бельгия разгромила Польшу в Лиге наций, забив шесть мячей.