Источник: матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге

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Стало известно, где пройдёт матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
Источник: матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.

В РФС назвали города, претендующие на проведение Суперкубка: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. При принятии решения будут анализировать финансовую модель мероприятия, вместимость стадионов и опыт проведения игр такого же уровня, как и Суперкубок.

Ранее заместитель министра спорта Татарстана Алмаз Мингулов заявил о желании провести матч за Суперкубок в Казани.

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