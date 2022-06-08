Источник: матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.
В РФС назвали города, претендующие на проведение Суперкубка: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. При принятии решения будут анализировать финансовую модель мероприятия, вместимость стадионов и опыт проведения игр такого же уровня, как и Суперкубок.
Ранее заместитель министра спорта Татарстана Алмаз Мингулов заявил о желании провести матч за Суперкубок в Казани.