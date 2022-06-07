Власти Татарстана предложили провести Суперкубок России в Казани

Заместитель министра спорта Татарстана Алмаз Мингулов заявил о желании провести матч за Суперкубок России между московским «Спартаком» и петербуржским «Зенитом» в Казани.

«Казань находится среди других городов — кандидатов на проведение матча за Суперкубок России. В настоящий момент мы ждём, чтобы организаторы приняли решение о датах проведения и о выборе места. В принципе, у Казани готовность для проведения есть», — приводит слова Мингулова ТАСС.

Напомним, что красно-белые направили письмо на имя президентов Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца с просьбой провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» на стадионе «Лужники» в Москве.

Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.

Вопрос с выбором стадиона должен решиться на бюро исполкома РФС, который состоится на этой неделе.

Ранее бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о том, в каком городе должен состояться матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».