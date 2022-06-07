Геркус считает, что матч за Суперкубок России нужно провести в «Лужниках»
- РИА Новости
«Считаю, что нужно играть в «Лужниках». Этот стадион — нейтральная территория. Национальный стадион. Вариант со жребием, чтобы определить место проведения? Вы же понимаете, что в нейтральность такого жребия никто не поверит», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».
Напомним, что красно-белые направили письмо на имя президентов Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца с просьбой провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» на стадионе «Лужники» в Москве.
Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.
Вопрос с выбором стадиона должен решиться на бюро исполкома РФС, который состоится на этой недели.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что место проведения Суперкубка России нужно определить жребием.