Газзаев — о Суперкубке: предлагаю бросить жребий между «Лужниками» и Питером
- РИА Новости
«Вообще, топовые матчи всегда проводились на центральном стадионе столицы. Таким стадионом являются «Лужники». Сейчас нужно найти золотую середину: жребий бросить, выбирая между «Лужниками» и стадионом в Питере. Так будет правильно и не обидно никому», — приводит слова Газзаева «Спорт день за днём».
Напомним, что красно-белые направили письмо на имя президентов Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца с просьбой провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» на стадионе «Лужники» в Москве.
Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.
Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему матч за Суперкубок надо играть в Санкт-Петербурге.