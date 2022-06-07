Газзаев — о Суперкубке: предлагаю бросить жребий между «Лужниками» и Питером

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что место проведения Суперкубка России нужно определить жребием.
Газзаев — о Суперкубке: предлагаю бросить жребий между «Лужниками» и Питером
  • РИА Новости

«Вообще, топовые матчи всегда проводились на центральном стадионе столицы. Таким стадионом являются «Лужники». Сейчас нужно найти золотую середину: жребий бросить, выбирая между «Лужниками» и стадионом в Питере. Так будет правильно и не обидно никому», — приводит слова Газзаева «Спорт день за днём».

Напомним, что красно-белые направили письмо на имя президентов Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца с просьбой провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» на стадионе «Лужники» в Москве.

Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему матч за Суперкубок надо играть в Санкт-Петербурге.

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