Газзаев — о Суперкубке: предлагаю бросить жребий между «Лужниками» и Питером

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что место проведения Суперкубка России нужно определить жребием.

«Вообще, топовые матчи всегда проводились на центральном стадионе столицы. Таким стадионом являются «Лужники». Сейчас нужно найти золотую середину: жребий бросить, выбирая между «Лужниками» и стадионом в Питере. Так будет правильно и не обидно никому», — приводит слова Газзаева «Спорт день за днём».

Напомним, что красно-белые направили письмо на имя президентов Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца с просьбой провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» на стадионе «Лужники» в Москве.

Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему матч за Суперкубок надо играть в Санкт-Петербурге.