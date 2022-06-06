Аршавин рассказал, почему матч за Суперкубок надо играть в Санкт-Петербурге
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«Вообще, почему заговорили о проведении Суперкубка в Санкт-Петербурге? Финал Лиги чемпионов у нас отняли. Возможно, это даже заранее проговаривалось, ещё до того, как мы потеряли Лигу чемпионов», — приводит слова Аршавина Sport24.
Напомним, что красно-белые направили письмо на имя президентов РФС и Российской премьер-лиги Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца с просьбой провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» на стадионе «Лужники» в Москве.
Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.
Ранее Аршавин высказался о претензиях к петербургскому клубу по поводу использования административного ресурса во время матчей.