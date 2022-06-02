Аршавин считает неоправданными претензии к «Зениту» в использовании админресурса

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о претензиях к петербургскому клубу по поводу использования административного ресурса во время матчей.

«Нужно приводить какие-то факты, и тогда можно будет что-то ответить. Так — это необъективно. Скажу даже больше: это просто неадекватно. Например, если в каких-то эпизодах судьи боятся назначать в наш адрес лишний штрафной или пенальти, то это проблема судейского корпуса», — цитирует Аршавина «РБК Спорт».

При этом он признался, что не может вспомнить случаев, когда арбитры фиксировали бы нарушение правил в пользу сине-бело-голубых неправомерно.

В минувшем сезоне «Зенит» четвёртый раз подряд стал чемпионом России по футболу.

Ранее российский комментатор Геннадий Орлов допустил, что в будущем главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков может сменить наставника «Зенита» Сергея Семака.