Аршавин считает неоправданными претензии к «Зениту» в использовании админресурса

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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о претензиях к петербургскому клубу по поводу использования административного ресурса во время матчей.
Аршавин считает неоправданными претензии к «Зениту» в использовании админресурса
  • РИА Новости

«Нужно приводить какие-то факты, и тогда можно будет что-то ответить. Так — это необъективно. Скажу даже больше: это просто неадекватно. Например, если в каких-то эпизодах судьи боятся назначать в наш адрес лишний штрафной или пенальти, то это проблема судейского корпуса», — цитирует Аршавина «РБК Спорт».

При этом он признался, что не может вспомнить случаев, когда арбитры фиксировали бы нарушение правил в пользу сине-бело-голубых неправомерно.

В минувшем сезоне «Зенит» четвёртый раз подряд стал чемпионом России по футболу.

Ранее российский комментатор Геннадий Орлов допустил, что в будущем главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков может сменить наставника «Зенита» Сергея Семака.

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