Орлов допустил, что в будущем Кержаков может заменить Семака в «Зените»

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Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что в будущем главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков может сменить наставника «Зенита» Сергея Семака.
Орлов допустил, что в будущем Кержаков может заменить Семака в «Зените»
  • РИА Новости

«Знаете, я бы хотел, чтобы Кержаков через несколько лет сменил в «Зените» Семака. Ведь Сергей может через какое-то время уехать за границу. Почему нет? Загадывать сложно», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

По его словам, специалист двигается поступательно и через несколько лет болельщики могут увидеть его наставником петербургского клуба.

Кержаков заявил, что находится на начальной стадии обсуждения нового контракта с «Нижним Новгородом». Клуб по итогам чемпионата России сезона-2021/22 занял 11-е место и сохранил прописку в элитном дивизионе.

Ранее Кержаков прокомментировал новость о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

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