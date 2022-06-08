Бесчастных заявил, что российский футбол очистится после отъезда легионеров

Бывший форвард «Спартака» Владимир Бесчастных отреагировал на ситуацию с отъездом легионеров из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С учётом того, что иностранцы уезжают, сейчас резко поднимется спрос на российских футболистов. В связи с этой ситуацией внутри России футбол очистится: никто не будет платить огромные деньги, их теперь надо зарабатывать», — приводит слова Бесчастных «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал отношение легионеров к РПЛ и клубам страны.