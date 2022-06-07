Футболисты «Динамо» вернутся из отпуска 21 июня

Футболисты московского «Динамо» выйдут из отпуска 21 июня.

Как сообщает Sport24, команда к началу сборов должна встретиться с новым тренером.

Напомним, что бывший тренер бело-голубых Сандро Шварц подписал контракт с клубом из столицы Германии до 2024 года.

Под руководством 43-летнего специалиста «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт сбор в Тарасовке 21 июня.