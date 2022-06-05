«Спартак» проведёт сбор в Тарасовке 21 июня
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Как сообщает пресс-служба московского клуба, красно-белые вновь соберутся 21 июня в Тарасовке и начнут подготовку к новому сезону-2022/23, который начнётся для них матчем за Суперкубок с петербургским «Зенитом».
Напомним, что «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале «Динамо» со счётом 2:1. Таким образом, красно-белые завоевали трофей впервые с 2003 года. При этом подопечные Паоло Ваноли заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ.
В настоящий момент идут дебаты по поводу места проведения матча.
Ранее бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал возможность стать наставником «Спартака».