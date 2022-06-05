«Спартак» проведёт сбор в Тарасовке 21 июня

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Футболисты и тренерский штаб «Спартака» выйдут из отпуска 21 июня.
«Спартак» проведёт сбор в Тарасовке 21 июня
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает пресс-служба московского клуба, красно-белые вновь соберутся 21 июня в Тарасовке и начнут подготовку к новому сезону-2022/23, который начнётся для них матчем за Суперкубок с петербургским «Зенитом».

Напомним, что «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале «Динамо» со счётом 2:1. Таким образом, красно-белые завоевали трофей впервые с 2003 года. При этом подопечные Паоло Ваноли заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ.

В настоящий момент идут дебаты по поводу места проведения матча.

Ранее бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал возможность стать наставником «Спартака».

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