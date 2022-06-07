Бутов: с приглашением МакSим на финал КР было стопроцентное попадание
- РИА Новости
«Я считаю, что да. И мы этим приёмом пользовались много лет назад. Но тут очень важно угадать с исполнителем. С МакSим попадание было стопроцентное со всех точек зрения: тут и её личная история, и песня, которая уже связана с традициями болельщиков. Могу сказать лишь браво организаторам. Не всегда выступление артистов на спортивных соревнованиях срабатывает. Даже, честно сказать, чаще происходит наоборот. Так что делать это нужно аккуратно, но делать надо», — заявил Бутов в интервью RT.
Ранее Михаил Бутов рассказал о приглашении фигуристки Александры Трусовой на легкоатлетический турнир «Королева спорта».