Бутов: с приглашением МакSим на финал КР было стопроцентное попадание

Бывший директор турнира «Русская зима» и старший вице-президент фонда «Гераклион» Михаил Бутов рассказал, стоит ли на легкоатлетические турниры приглашать звёзд, как было на финале Кубка России по футболу.

«Я считаю, что да. И мы этим приёмом пользовались много лет назад. Но тут очень важно угадать с исполнителем. С МакSим попадание было стопроцентное со всех точек зрения: тут и её личная история, и песня, которая уже связана с традициями болельщиков. Могу сказать лишь браво организаторам. Не всегда выступление артистов на спортивных соревнованиях срабатывает. Даже, честно сказать, чаще происходит наоборот. Так что делать это нужно аккуратно, но делать надо», — заявил Бутов в интервью RT.

Ранее Михаил Бутов рассказал о приглашении фигуристки Александры Трусовой на легкоатлетический турнир «Королева спорта».