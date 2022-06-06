Колыванов поделился мнением о критике судейства со стороны Федуна

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о критике судейства со стороны владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Если президент «Спартака» говорит, что клуб недосчитался 13 очков, я президенту верю всегда. «Спартак» всегда борется за первое место. Хотя бы за попадание в тройку. Они всё равно не догнали бы «Динамо». Эту тему тогда можно и не поднимать. Это право Федуна высказываться на эту тему», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

Напомним, что «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22. При этом красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо» (1:2). По ходу футбольного года клуб сменил на посту главного тренера Руя Виторию на Паоло Ваноли.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в РПЛ.