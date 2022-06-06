Президент «Урала»: Галицкому за такой клуб надо памятник при жизни поставить
- РИА Новости
«На освободившиеся места у «быков» пришли молодые воспитанники клуба и отлично себя проявили. Сергею Галицкому надо памятник при жизни поставить за такой клуб, такую академию», — цитирует Иванова «Спорт уик-энд».
Напомним, что в марте «Краснодар» покинули главный тренер Даниэль Фарке и все восемь легионеров клуба. Команду возглавил Александр Сторожук, тренировавший «Краснодар-2». Также впервые в матче РПЛ одновременно вышли на поле 11 воспитанников академии клуба.
По итогам сезона-2021/22 краснодарская команда заняла четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Ксения Собчак заявила, что Сергей Галицкий серьёзно болен.