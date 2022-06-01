Собчак: у Галицкого всё серьёзно — онкология

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Известная журналистка Ксения Собчак заявила, что владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий серьёзно болен.
Собчак: у Галицкого всё серьёзно — онкология
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Галицкий в сентябре прошлого года в интервью «Коммент.Шоу» говорил, что болеет. Так вот, у него всё серьёзно — онкология. Всё, что у него осталось, — небольшие деньги на себя, на лечение», — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Она добавила, что бизнесмен весь свой основной капитал держал в российских акциях. Журналистка отметила, что его небольшие средства в западных банках в любой момент могут заморозить.

Напомним, что в марте «Краснодар» покинули главный тренер Даниэль Фарке и все восемь легионеров клуба. Команду возглавил Александр Сторожук, тренировавший «Краснодар-2». Также впервые в матче РПЛ одновременно вышли на поле 11 воспитанников академии клуба.

По итогам сезона-2021/22 краснодарская команда заняла четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. 

Ранее «Краснодар» потратил более 1 млрд рублей на развитие молодёжного футбола.

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