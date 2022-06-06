Экс-глава Союза конькобежцев отреагировал на допуск России к конгрессу ISU
- РИА Новости
«Это очень хорошая новость, что наших делегатов допустили до участия в конгрессе, разрешили им баллотироваться на те посты, на которые они выдвинуты, а также голосовать на общей повестке дня. Это очень хороший знак», — цитирует Кравцова «Чемпионат».
Напомним, что 6 июня в Пхукете стартовал конгресс ISU, который завершится 10 июня.
Международный союз конькобежцев отклонил предложение Украины об отстранении России от участия в конгрессе и выборов в организации. Решение было принято путём тайного голосования.
Ранее Дарья Касаткина поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании.