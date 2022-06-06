Экс-глава Союза конькобежцев отреагировал на допуск России к конгрессу ISU

Бывший президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов отреагировал на то, что Россия была допущена к конгрессу ISU и выборам организации.

«Это очень хорошая новость, что наших делегатов допустили до участия в конгрессе, разрешили им баллотироваться на те посты, на которые они выдвинуты, а также голосовать на общей повестке дня. Это очень хороший знак», — цитирует Кравцова «Чемпионат».

Напомним, что 6 июня в Пхукете стартовал конгресс ISU, который завершится 10 июня.

Международный союз конькобежцев отклонил предложение Украины об отстранении России от участия в конгрессе и выборов в организации. Решение было принято путём тайного голосования.

Ранее Дарья Касаткина поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании.