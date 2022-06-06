Роднина: не жду, что после допуска на конгресс ISU Россию допустят к соревнованиям

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить Россию к конгрессу.

«Россия занимает ведущее положение, не иметь возможности отстаивать свои позиции в техническом, судейском направлении — это было бы неправильно. Но я не жду того, что после этого нас допустят к соревнованиям», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Напомним, что 6 июня в Пхукете стартовал конгресс ISU, который завершится 10 июня.

Международный союз конькобежцев отклонил предложение Украины об отстранении России от участия в конгрессе и выборов в организации. Решение было принято путём тайного голосования.

Ранее Дарья Касаткина поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании.