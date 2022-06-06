Роднина: не жду, что после допуска на конгресс ISU Россию допустят к соревнованиям
- РИА Новости
«Россия занимает ведущее положение, не иметь возможности отстаивать свои позиции в техническом, судейском направлении — это было бы неправильно. Но я не жду того, что после этого нас допустят к соревнованиям», — цитирует Роднину «Чемпионат».
Напомним, что 6 июня в Пхукете стартовал конгресс ISU, который завершится 10 июня.
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