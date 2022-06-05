Агент Дивеева: шансы на трансфер в Европу 50 на 50

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Агент защитника сборной России и московского ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о шансах своего подопечного перейти в Европейский клуб.
Агент Дивеева: шансы на трансфер в Европу 50 на 50
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Пока никаких конкретных предложений не было. Трансфер в Европу? Тут 50 на 50. Либо переберётся, либо нет. Важно учитывать позицию клуба и желание игрока», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

По его словам, у Дивеева есть контракт с ЦСКА, которым он доволен. Он отметил, что в случае интересного предложения из Европы, они его обсудят.

В сезоне-2021/22 22-летний защитник провёл 29 матчей в составе армейцев и забил пять мячей. Его контракт рассчитан до 2024 года.

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