Агент Дивеева: шансы на трансфер в Европу 50 на 50

Агент защитника сборной России и московского ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о шансах своего подопечного перейти в Европейский клуб.

«Пока никаких конкретных предложений не было. Трансфер в Европу? Тут 50 на 50. Либо переберётся, либо нет. Важно учитывать позицию клуба и желание игрока», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

По его словам, у Дивеева есть контракт с ЦСКА, которым он доволен. Он отметил, что в случае интересного предложения из Европы, они его обсудят.

В сезоне-2021/22 22-летний защитник провёл 29 матчей в составе армейцев и забил пять мячей. Его контракт рассчитан до 2024 года.

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