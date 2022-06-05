Мостовой отреагировал на информацию об играх сборной России в сентябре
- AFP
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«Думаю, правильно сделали, что отказались от проведения сборов летом, так как не было смысла. А в сентябре можно провести», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что многие всё равно сидят без работы. По его словам, для футболистов полезно собраться и сыграть эти матчи.
СМИ сообщали, что сборная России может сыграть с национальной командой Ирана или в Тегеране, или в Москве.
ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт два матча в сентябре 2022 года.