Мостовой отреагировал на информацию об играх сборной России в сентябре

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию, что национальная команда может провести два товарищеских матча в сентябре.

«Думаю, правильно сделали, что отказались от проведения сборов летом, так как не было смысла. А в сентябре можно провести», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что многие всё равно сидят без работы. По его словам, для футболистов полезно собраться и сыграть эти матчи.

СМИ сообщали, что сборная России может сыграть с национальной командой Ирана или в Тегеране, или в Москве.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт два матча в сентябре 2022 года.