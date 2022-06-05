СЭ: сборная России проведёт два матча в сентябре
Национальная команда из России встретится со сборной Ирана, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что на данный момент матч пройдёт в Тегеране или в Москве.
Также сообщается, что существует несколько вариантов, кто станет вторым соперником для сборной России.
ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.
Ранее главный тренер «Ростова» и российской сборной Валерий Карпин отреагировал на бойкот сборной Польши стыковых матчей на чемпионат мира 2022 года с Россией.