СЭ: сборная России проведёт два матча в сентябре

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Сборная России по футболу проведёт два матча в сентябре 2022 года.

Национальная команда из России встретится со сборной Ирана, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что на данный момент матч пройдёт в Тегеране или в Москве.

Также сообщается, что существует несколько вариантов, кто станет вторым соперником для сборной России.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

Ранее главный тренер «Ростова» и российской сборной Валерий Карпин отреагировал на бойкот сборной Польши стыковых матчей на чемпионат мира 2022 года с Россией.

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